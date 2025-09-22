El Gobierno necesita dólares y elimina retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este lunes que el Gobierno dispuso la eliminación de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre, con el objetivo de incentivar la liquidación de divisas y reforzar la oferta de dólares en el mercado.

La medida tendrá un carácter excepcional y se aplicará durante poco más de un mes. Según explicó el funcionario, la decisión apunta a sostener el programa económico y dar previsibilidad al mercado cambiario en un contexto de alta presión sobre las reservas del Banco Central.

“La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir”, sostuvo Adorni en un comunicado difundido en redes sociales.

De acuerdo con estimaciones del sector, el stock de granos disponibles alcanza un valor cercano a US$ 10.000 millones, lo que representa una importante inyección potencial de divisas si los productores deciden liquidar en las próximas seis semanas.

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idigoras, respaldó la medida: “Apoyamos toda decisión que implique eliminar las retenciones, aunque sea de manera temporal. Falta ver los detalles operativos y el momento en que se pondrá en marcha”, señaló.

Con esta resolución, el Gobierno busca enviar una señal al sector agroexportador para que acelere sus ventas al exterior y así fortalecer las reservas del país en un momento económico delicado.