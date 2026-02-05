El Gobierno lanzó una “Oficina de Respuesta Oficial” y reavivó la tensión con el periodismo

El Gobierno nacional puso en marcha este miércoles 5 una nueva cuenta en la red social X denominada “Oficina de Respuesta Oficial”, con el objetivo de contestar públicamente lo que considera desinformación, operaciones de prensa y críticas opositoras. El perfil tuvo un único posteo inaugural en el que explicó su misión y método de trabajo.

Según el comunicado, la iniciativa busca “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”, bajo la premisa de que “solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”. Desde el Ejecutivo sostuvieron que la oficina no ejercerá censura, sino que “combatirá la desinformación brindando más información”, y remarcaron que “el derecho a la libertad de expresión es sagrado” para la actual administración.

El Gobierno argumentó que la creación del perfil responde a un cambio en la política de medios, al dejar de financiar contenidos con pauta oficial, lo que —según indicaron— volvió “más ruidosas” las críticas y falsedades. “No buscamos convencer ni imponer una mirada, sino distinguir hechos de operaciones y datos de relatos”, concluyó el texto oficial.

La iniciativa fue respaldada públicamente por el presidente Javier Milei, quien reposteó el anuncio y escribió: “PARA DESENMASCARAR MENTIRAS Y OPERACIONES DE LOS MEDIOS. Fin.” También se expresó Santiago Caputo, quien celebró que “ahora se van a encontrar con una respuesta oficial del gobierno que señale sus mentiras”.

📰 Un conflicto persistente con el periodismo

La creación de la oficina se inscribe en un vínculo históricamente tenso entre el actual Presidente y el periodismo, que se profundizó en los últimos meses. Milei ha realizado fuertes declaraciones públicas contra medios y periodistas, a quienes calificó en distintas oportunidades como “mentirosos”, “corruptos” o “extorsivos”.

Especialistas advierten que este escenario se da en un contexto político polarizado, donde el Ejecutivo y la prensa crítica mantienen relaciones conflictivas. La estrategia de comunicación directa vía redes sociales, sin mediadores ni repreguntas, reduce el rol de la prensa tradicional y se repite en otras experiencias internacionales de liderazgos de derecha, donde los medios son ubicados como parte de una “élite” opuesta al “pueblo”.

⚠️ FOPEA rechazó la iniciativa y habló de “gravedad institucional”

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su profunda preocupación y rechazo a la creación de la “Oficina de Respuesta Oficial”. En un comunicado, sostuvo que el Estado no puede erigirse en un “tribunal de la verdad”, ya que el periodismo no impone dogmas, sino que trabaja con verificación, pluralidad de fuentes y honestidad intelectual.

FOPEA advirtió que montar desde el Estado una estructura para señalar y estigmatizar el disenso implica una grave afectación institucional, más aún cuando —según señalaron— se dificulta el acceso a la información pública, no hay conferencias de prensa regulares y quedó vacante la vocería presidencial.

“La obligación del Estado es garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información, no auditar el discurso público ni hostigar a quienes informan”, afirmaron desde la entidad, y remarcaron que ninguna autoridad puede clausurar el debate público sin socavar la rendición de cuentas y el control del poder.