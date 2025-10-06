El Gobierno habilita la importación de 50.000 autos eléctricos sin aranceles en 2026

El Gobierno Nacional abrió una nueva convocatoria para importar 50.000 autos eléctricos e híbridos durante 2026, sin aranceles de importación. Tanto fabricantes locales como importadores podrán postularse hasta el 13 de octubre inclusive, según lo establecido por la Resolución 377/2025 de la Secretaría de Industria, publicada hoy en el Boletín Oficial.

El beneficio alcanza a vehículos con un valor FOB de hasta 16.000 dólares y abarca distintas tecnologías de motorización, entre ellas los eléctricos puros, híbridos, mild hybrid e híbridos enchufables. Estos modelos competirán en todos los segmentos con las opciones tradicionales ya disponibles en el mercado argentino.

Los primeros ingresos correspondientes al cupo 2026 se esperan para enero próximo, con posibilidad de registrar una lista de espera para quienes no accedan al cupo inicial. Esa lista incluirá también vehículos del cupo 2025 que no se importaron por desistimiento o incumplimiento de las condiciones por parte de los oferentes.

Durante 2025, 50.000 unidades fueron adjudicadas en dos etapas bajo el Decreto 49/25, y se proyecta que para enero de 2026 el total de vehículos eléctricos e híbridos ingresados supere las 40.000 unidades.