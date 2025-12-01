El Gobierno evalúa eliminar la figura del femicidio en el nuevo Código Penal

El Gobierno nacional avanza en la reforma integral del Código Penal, un proyecto que será enviado al Congreso durante las sesiones extraordinarias y que mantiene en debate dos puntos sensibles: la posibilidad de eliminar la figura del femicidio y la incorporación de la imprescriptibilidad para los delitos de corrupción.

Durante una conferencia realizada este lunes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expuso detalles del documento y señaló que “todo está en estudio”, mientras funcionarios del Ejecutivo confirmaron que las definiciones finales se tomarán “entre hoy y mañana”.

En relación al femicidio, Bullrich no descartó modificaciones. Consultada por la prensa, la funcionaria dejó abierta la discusión sobre la continuidad de esta figura como agravante penal.

La propuesta había comenzado a trascender en enero de 2025, cuando desde Casa Rosada impulsaron un esquema de “igualdad ante la ley”, que buscaba revisar normas vinculadas a lo que definieron como “discriminación positiva”.

En aquella oportunidad, el presidente Javier Milei cuestionó públicamente la figura del femicidio durante su discurso en el Foro Económico de Davos, al sostener que la existencia de un agravante por el sexo de la víctima implicaba que “la vida de una mujer vale más que la de un hombre”.

La discusión abrió un fuerte debate jurídico y social, especialmente ante la inquietud de si una eventual eliminación de la figura podría favorecer a condenados. Desde el Gobierno, sin embargo, aseguraron que una modificación no permitiría solicitar reducciones de pena a través del principio de ley más benigna.

Actualmente, se mantiene el hermetismo sobre el texto final, en cuya elaboración participan Bullrich, el secretario de Justicia Sebastián Amerio y la secretaria Legal y Técnica María Ibarzábal.

🔎 Imprescriptibilidad de la corrupción: un punto en revisión

Este domingo circuló la versión de que el Gobierno incluiría a la corrupción dentro del listado de delitos imprescriptibles. Sin embargo, Bullrich y otras fuentes del Ejecutivo aclararon que no está definido, aunque la ministra tampoco descartó la posibilidad frente a la prensa.

Lo que sí está confirmado es que los funcionarios condenados por corrupción no podrán acceder a jubilaciones de privilegio.

En el nuevo Código Penal, ya se consideran imprescriptibles delitos graves como homicidio agravado, abuso sexual, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, narcotráfico y secuestros extorsivos.

📘 Otros puntos centrales de la reforma

Homicidios simples : la pena máxima subiría de 25 a 30 años .

Homicidios agravados (perpetua) : incorporan como agravantes el magnicidio , el asesinato de autoridades educativas , de menores de 16 años o de adultos mayores de 65 .

Lesiones por conducción imprudente : pasan de penas actuales de 1 a 3 años, a un rango de 2 a 6 años ; y en casos agravados, de 3 a 6 años .

Perpetuas sin límite temporal : se elimina la posibilidad de reducciones automáticas.

Legítima defensa : se invertirá la presunción a favor de quien se defiende.

Aplicación federal : el Código será válido para todas las provincias.

Derechos de la víctima: será notificada en primer término cuando el condenado acceda a salidas o cumpla la pena.

Mientras el equipo técnico ajusta la versión final, el Gobierno busca que el debate parlamentario se active antes de fin de año.