Luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la condena de Cristina Kirchner por corrupción en la causa Vialidad, el gobierno de Javier Milei decidió eliminar tanto la jubilación de privilegio de la ex presidenta como la pensión que percibía por su fallecido esposo, el ex. presidente Néstor Kirchner .

El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que este tipo de beneficio, otorgado por la Ley 24.018, está destinado a ex presidentes y vicepresidentes “en reconocimiento al honor, mérito y desempeño en el cargo”, condiciones que el gobierno considera que Kirchner ya no cumple. “Durante el mandato de Milei, Argentina no destinará fondos a ninguna persona condenada por corrupción”, afirmó Adorni, quien también destacó que esta medida implicará un ahorro mensual de $21,8 millones .

Aunque Cristina Kirchner seguirá recibiendo una jubilación conforme a sus aportes laborales, ya no contará con el complemento por haber sido mandataria. Adorni señaló que el gobierno prevé que la ex presidenta podría recurrir a la justicia para revertir esta decisión.

Proyecto Ficha Limpia y la posible candidatura de Kirchner

En la conferencia de prensa, Adorni también se refirió al proyecto de Ficha Limpia impulsado por el PRO en el Congreso, que propone inhabilitar a condenados por corrupción para postularse a cargos públicos. Respecto a cómo esta normativa podría afectar a Kirchner en las próximas elecciones, Adorni señaló que si la ley permite su candidatura, “competirá”, pero destacó la importancia de limitar la participación de condenados en la administración pública.