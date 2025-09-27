El Gobierno de San Luis presentó el nuevo diseño de viviendas sociales

El Gobierno de San Luis dio a conocer el rediseño habitacional del plan “Tenemos Futuro”, que incorpora mejoras en comodidad, funcionalidad y posibilidades de ampliación.

“Estamos muy contentos de poder presentar un modelo que mejora la calidad en metodología constructiva y diseño respecto a los anteriores hogares”, afirmó Marina Ortiz, directora de Obras de Arquitectura y Viviendas.

Las unidades tendrán 57 metros cuadrados, distribuidos en dos dormitorios, sala de estar-cocina-comedor y baño. El diseño introduce dormitorios más amplios y funcionales, así como un baño redimensionado que mejora la circulación. La cocina y el estar-comedor fueron optimizados para mayor confort.

En el exterior, las fachadas tendrán colores vivos con detalles grises y un acceso renovado, otorgando una estética más moderna.

En cuanto a la construcción, las viviendas contarán con hormigón armado sismo-resistente, techos de losa pretensada, mampostería de ladrillo hueco, revoques en ambas caras, ventanas de aluminio y revestimientos cerámicos. Además, dispondrán de instalaciones completas de gas, electricidad, agua y cloacas.

Un aspecto destacado es la posibilidad de ampliación sin alterar la estructura original: los propietarios podrán proyectar una cochera más amplia, extender el living o sumar un tercer dormitorio, manteniendo ventilación, luz natural y conexión con patio y jardín.