El Gobierno de San Luis impulsa un plan integral de prevención del suicidio

San Luis registra la 2ª tasa más alta del país y busca fortalecer acciones interministeriales.

En el marco del Día Mundial de Prevención del Suicidio, el gobernador Claudio Poggi encabezó este martes una reunión con su gabinete donde se acordaron acciones inmediatas y un plan estratégico integral para abordar la problemática.

Durante el encuentro se estableció la realización de un Congreso Nacional sobre prevención los días 26 y 27 de septiembre en la ciudad de La Punta, y se presentó una campaña masiva de concientización que ya comenzó a difundirse bajo el lema “Romper el silencio para salvar vidas”.

La ministra de Salud, Teresa Nigra, subrayó la importancia de hablar del tema en el entorno familiar y social. “Esto requiere un abordaje integral que combina varias acciones”, sostuvo.

El ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, detalló que se trabaja en barrios vulnerables junto a ONG, y adelantó las actividades previstas para este miércoles en la Plaza Pringles de 10 a 14 horas, donde se brindará información sobre señales de alerta y cómo actuar ante una situación de riesgo.

San Luis enfrenta un escenario preocupante: tiene la segunda mayor tasa de suicidios del país y en 2023 los casos crecieron un 43%. En respuesta, la Provincia adhirió en octubre de 2024, por unanimidad en la Legislatura, a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, lo que garantiza un marco legal y recursos para la contención de las víctimas y sus familias.