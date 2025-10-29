El Gobierno de Brasil convoca una reunión de emergencia tras la masacre policial en Río de Janeiro

El Gobierno de Brasil convocó una reunión de emergencia para este miércoles 30 de octubre con el objetivo de analizar las consecuencias de la operación policial “Contención”, que dejó 64 muertos en los complejos de Alemão y Penha, en Río de Janeiro.

El encuentro contará con la participación del gobernador Cláudio Castro, el ministro de la Casa Civil Rui Costa y el ministro de Justicia y Seguridad Pública Ricardo Lewandowski, según informó la Agencia Brasil.

La operación, desarrollada el martes 29, es considerada la más letal en la historia de Río. Como respuesta inmediata, el gobierno federal autorizó el traslado de 10 detenidos a prisiones federales, acusados de coordinar desde la cárcel las acciones que derivaron en bloqueos de calles y secuestros de colectivos en la capital fluminense.

Fricción política entre Nación y Estado de Río

Desde el gobierno de Lula da Silva aclararon que no existió ninguna consulta ni pedido de apoyo por parte del Ejecutivo estadual antes de lanzar la operación.

El ministro Lewandowski también confirmó que no fue notificado sobre el operativo. Paralelamente, el presidente interino Geraldo Alckmin encabezó una reunión en la Casa Civil con varios ministros para evaluar el impacto político y social de la masacre.

El episodio profundiza la tensión entre el gobierno federal y la administración de Río de Janeiro, en un contexto de creciente preocupación por el uso de la fuerza policial en los operativos contra el crimen organizado.