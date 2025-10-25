El Gobierno argentino afronta una audiencia clave en el juicio por YPF en Nueva York

El Gobierno argentino afrontará este miércoles una audiencia determinante en Nueva York, en el marco del juicio por la expropiación de YPF, en la que buscará revertir la condena por US$16.000 millones más intereses, dictada por la jueza Loretta Preska en 2023.

El país, representado por sus abogados y los de la petrolera, defenderá su apelación ante el tribunal de segunda instancia del Segundo Circuito de Nueva York, donde también estarán presentes los representantes del fondo Burford Capital, beneficiario de la sentencia millonaria.

El objetivo del equipo legal argentino es anular o reducir sustancialmente el monto fijado por Preska, cuya cifra —sumados los intereses— se acerca al valor del swap firmado con EE.UU. durante la gestión de Donald Trump.

En paralelo, continúa otro proceso judicial en el que la Argentina busca evitar la entrega de acciones de YPF como parte de pago, medida también ordenada por Preska y discutida en una audiencia anterior, a comienzos de octubre.

Quiénes decidirán el futuro del caso YPF

El tribunal de apelaciones estará integrado por José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson, jueces designados durante las administraciones de Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden, respectivamente.

Según fuentes judiciales, no hay plazos establecidos para que el tribunal emita su veredicto, aunque se estima que la decisión podría conocerse recién en los primeros meses de 2026.

Los demandantes, encabezados por Burford Capital, manifestaron esta semana que el proceso podría extenderse hasta 2027, y recomendaron al Gobierno argentino negociar un acuerdo. “Todo litigio conlleva riesgos significativos de imprevisibilidad hasta su resolución definitiva, incluyendo el riesgo de pérdida total”, expresaron en un comunicado.

El país ya anticipó que, en caso de un fallo adverso, acudirá a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos como última instancia.

Plazos y posibles escenarios

De acuerdo con especialistas en derecho internacional, la decisión final podría demorar hasta seis meses tras la audiencia, es decir, hacia el primer trimestre de 2026.

Burford Capital estimó que una resolución definitiva del juicio por YPF recién llegaría entre fines de 2026 y mediados de 2027, aunque el fondo insistió en que las negociaciones podrían llevar a un acuerdo por montos inferiores a los establecidos en la condena.