El Gobierno aprobó el ingreso de un proyecto minero de US$2.672 millones al RIGI en San Juan

El Gobierno Nacional autorizó el ingreso de un proyecto minero al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que representa una inyección de US$2.672 millones para la provincia de San Juan. La empresa McEwen Cooper, a través de ANDES CORPORACIÓN MINERA SA como Vehículo de Proyecto Único (VPU), obtuvo la aprobación para la exploración y explotación de cobre en la Cordillera de los Andes.

La adhesión formal al RIGI del denominado “Proyecto Los Azules” se concretó a través de la Resolución 1553/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial. El objetivo central del proyecto es “completar el desarrollo (factibilidad, permisos) y la construcción de mina, planta e infraestructura asociada para extraer y procesar cátodos de cobre”.

El emprendimiento se localiza en el departamento de Calingasta, a unos 80 kilómetros al oeste-noroeste de la localidad homónima y muy cerca del límite con Chile.

El Ejecutivo nacional destacó el impacto económico y laboral de la iniciativa, asegurando que el proyecto “empleará más de 3.500 personas en forma directa e indirecta y, una vez consolidado, se estima que generará exportaciones por US$1.100 millones anuales”.

La inversión total de US$2.672 millones supera ampliamente el requisito mínimo establecido por el RIGI. Del monto global, US$2.353 millones corresponden a inversiones en activos computables. Además, la minera comprometió una inversión inicial en activos computables de US$415.775.312,66 durante los dos primeros años, lo que excede el 40% del mínimo dispuesto en la Ley Bases.

La fecha límite comprometida para alcanzar el monto mínimo de inversión en activos computables para “Proyecto Los Azules” es el 31 de diciembre de 2027, según la solicitud presentada ante el Gobierno.

Un punto a destacar es el compromiso con los proveedores locales. El plan de desarrollo estipula que el 61,1% de la inversión destinada al pago de proveedores, bienes y obras de infraestructura, durante las etapas de construcción y operación, se volcará a proveedores locales. Este porcentaje es significativamente superior al 20% exigido por la normativa vigente y comprometido inicialmente por la empresa.

La aprobación fue efectivizada por el Ministerio de Economía tras un análisis del Comité Evaluador de Proyectos RIGI, que recomendó dar luz verde a la solicitud. Con esta incorporación, “Los Azules” se convierte en el octavo proyecto aprobado por el RIGI, elevando la suma total de inversiones del régimen a US$15.739 millones.