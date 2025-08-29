El Gobierno ajusta el impuesto a los combustibles por inflación y anuncia subas en las naftas

El Gobierno nacional dispuso que, a partir del 1° de septiembre, el impuesto a los combustibles líquidos se ajuste por inflación, aplicando además un cronograma de incrementos pendientes.

La medida quedó oficializada a través del Decreto 617/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y deja sin efecto al Decreto N° 466/2024, que había postergado sucesivamente estas subas.

Los montos fijos de los tributos se actualizarán trimestralmente según el IPC del INDEC, mientras que las alzas postergadas de 2024 y del primer semestre de 2025 se aplicarán en dos etapas:

Primera fase (1° al 30 de septiembre de 2025): Naftas: aumento de $10,523 en el Impuesto a los Combustibles Líquidos y $0,645 en el de Dióxido de Carbono. Gasoil: incremento de $8,577 más un diferencial de $4,644 en determinadas zonas, y $0,978 en el impuesto al CO₂.

Segunda fase (desde el 1° de octubre de 2025): Se aplicará el total acumulado de los ajustes que habían quedado diferidos.



Desde el Ejecutivo sostienen que la medida busca fortalecer las cuentas fiscales, en línea con el nuevo marco económico tras la aprobación del paquete de leyes en el Congreso.