El Gobierno acelera la privatización de Nucleoeléctrica: venderá el 44% en 12 meses

El Ministerio de Economía formalizó este jueves un nuevo paso en el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal que opera los reactores nucleares del país. A través de la Resolución 1751/2025, publicada en el Boletín Oficial, se dispuso que un banco público realice la valuación de las acciones estatales y se fijó un plazo de 12 meses para concretar la venta del 44% del paquete accionario.

Detalles del proceso

Según la resolución firmada por el ministro Luis Caputo, la Secretaría de Energía deberá elaborar el inventario de bienes tangibles e intangibles que componen el valor de la compañía y preparar toda la documentación técnica y contractual para llevar adelante la licitación.

Asimismo, la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” será la encargada de solicitar a una entidad bancaria estatal la valuación del paquete accionario de Nucleoeléctrica, ante la limitación del Tribunal de Tasaciones de la Nación, que informó no tener normativa para tasar activos financieros o intangibles bajo criterios de ingresos.

La licitación pública tendrá alcance nacional e internacional, y deberá realizarse dentro de los próximos 12 meses. Además, se delegó en la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial la coordinación del Programa de Propiedad Participada, que permitirá la participación de empleados en la futura composición accionaria.

Nucleoeléctrica Argentina S.A. es responsable de la operación de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, pilares del sistema de energía nuclear del país. La decisión del Ejecutivo se enmarca en el plan de reestructuración y privatización de empresas públicas que impulsa el gobierno nacional para reducir el gasto estatal y fomentar la inversión privada en el sector energético.