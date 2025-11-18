El Fiscal le solicitó a la jueza de Garantía Pereyra Cardini la audiencia de formulación de cargos contra Andrea Quiroga

La causa por falsa denuncia iniciada contra la presidenta del MOCOMER y concejal electa Andrea Quiroga dio un nuevo paso en sede judicial.

En las últimas horas, la Fiscalía solicitó formalmente a la jueza de Garantía Natalia Pereyra Cardini la realización de la audiencia de formulación de cargos, instancia clave dentro del proceso penal. Pereyra Cardini, quien actualmente ejerce como jueza provisoria del Juzgado de Garantía N°3 de Villa Mercedes, deberá resolver la fecha de la audiencia y definir el avance del expediente.

Desde fuentes tribunalicias señalaron que, una vez fijada, Quiroga podría ser llamada a formulación de cargos (indagatoria), donde deberá responder por las denuncias contra el intendente Maximiliano Frontera, todas rechazadas previamente por la Justicia.

Este avance se suma a la apertura reciente de la investigación, que se originó tras la presentación realizada por los abogados del intendente, quienes solicitaron que se investigue la posible comisión del delito de falsa denuncia, luego de que las acusaciones de Quiroga —utilizadas como plataforma de campaña durante las elecciones municipales— fueran desestimadas en todas sus instancias.

La situación adquiere especial relevancia debido a que Quiroga es concejal electa, y un procesamiento en esta causa podría impactar en su habilitación para asumir el cargo, aunque cualquier decisión dependerá exclusivamente de lo que determine la Justicia. Por el momento, se espera que la jueza Pereyra Cardini defina el calendario procesal y emita la resolución correspondiente para avanzar con la audiencia solicitada por la Fiscalía.