El fallido de Milei en Junín: “Estamos afanando los choreos”

En medio del escándalo por presuntas coimas, el presidente Javier Milei cometió un insólito acto fallido durante un acto de campaña en la ciudad bonaerense de Junín, al asegurar que “están molestos porque le estamos afanando los choreos”.

El comentario, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se produjo en el marco de la presentación de candidatos de La Libertad Avanza para las próximas elecciones legislativas.

Un acto atravesado por el escándalo

El evento estuvo marcado por las denuncias de corrupción que golpean al oficialismo. En su discurso, Milei endureció su postura contra la oposición y afirmó que “contra los kirchneristas no hay negociación posible”.

Durante la actividad, también habló su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien lanzó un contundente mensaje: “Kirchnerismo nunca más”. Además, agradeció al Presidente por la “titánica tarea” de consolidar el partido en todo el país.

En medio de la exposición, el jefe de Estado interrumpió para pedir asistencia médica para un asistente que se descompensó entre el público.

El fallido que se volvió viral

La frase del mandatario rápidamente se convirtió en el eje de críticas y burlas en las redes sociales, alimentando la tensión política de una semana signada por los audios de presuntas coimas que complican a su entorno.