El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) llegó este lunes a Jujuy para continuar con los operativos y rastrillajes en la vivienda de Matías Jurado, presunto asesino serial, en busca de nuevas evidencias que permitan determinar si existen más víctimas.

El fiscal Guillermo Beller confirmó a Noticias Argentinas que los investigadores comenzarán analizando los informes adjuntados a la causa y, posteriormente, se realizarán excavaciones y rastrillajes en la casa de Jurado, ubicada en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy.

Además del equipo del EAAF, un entomólogo forense de Gendarmería analizará los insectos hallados en el domicilio para aportar información clave sobre los crímenes.

La semana pasada, el fiscal informó en conferencia de prensa que los análisis de ADN permitieron identificar a dos de las víctimas desaparecidas: Jorge Omar Anachuri, visto por última vez el 25 de julio, y Sergio Alejandro González, desaparecido el 4 de julio en el barrio Coronel Arias.

La investigación continúa para determinar si Jurado también estaría vinculado a las desapariciones de Juan Carlos González (60), Juan José Ponce (51) y Miguel Ángel Quispe (60).