El Dr. Carlos Bianchi asumió la defensa del exjuez Ruta y denunció irregularidades en la causa penal

El Dr. Carlos Bianchi confirmó que asumió la defensa del exjuez civil N°4 de San Luis, José Agustín Ruta, quien fue destituido en noviembre de 2023 por un jury de enjuiciamiento. Según explicó el letrado, la causa penal que involucra al exmagistrado “se encuentra abierta desde hace más de tres años” y presenta, a su entender, “irregularidades en el procedimiento”.

Bianchi reemplazó al Dr. Dopazo, quien renunció recientemente, y ahora encabeza la representación de Ruta en el proceso penal que se originó a partir de una denuncia de un banco. En ese expediente, se investigan presuntas falsificaciones de actas y posibles irregularidades administrativas.

“Estamos ante una audiencia de formulación de cargos que, en nuestra opinión, no cuenta con los elementos suficientes. Se está aplicando el nuevo Código Procesal Penal a una causa iniciada antes de su vigencia, lo que vulnera los derechos del imputado”, sostuvo Bianchi.

El abogado planteó además la inconstitucionalidad del proceso actual, argumentando que debería regirse por el código anterior, conforme al principio de la ley más favorable y al derecho de defensa.

En cuanto al jury de enjuiciamiento, el Superior Tribunal de Justicia de San Luis ratificó en mayo de 2025 la destitución e inhabilitación por 10 años de Ruta. Sin embargo, el exjuez mantiene un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que la decisión aún no es definitiva.

“Queremos que se escuchen las dos campanas. Hasta ahora sólo se oyó una versión. Buscamos que el proceso sea transparente y ajustado a derecho”, enfatizó Bianchi al cerrar la entrevista.