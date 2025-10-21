El dólar sigue en alza y supera los $1.500 en Banco Nación

El dólar oficial cerró este martes a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación, lo que representa una suba de $20 respecto del cierre anterior.

La divisa estadounidense mantiene su tendencia alcista en un contexto de alta volatilidad cambiaria, a solo tres ruedas de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Pese al nuevo respaldo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el mercado no logró calmar la escalada. El dólar acumula un incremento de $40 en lo que va de la semana.

“No queremos otro Estado fallido en América Latina, y una Argentina fuerte y estable como buen vecino está en el interés estratégico de Estados Unidos”, expresó Bessent.

El funcionario también destacó los esfuerzos del presidente Javier Milei por “revertir políticas económicas irresponsables” y celebró el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) al “sólido programa económico argentino”.

En el sistema financiero, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre $1.510 y $1.515, con un máximo de $1.520.

El dólar blue avanzó 1,9%, hasta $1.545 para la venta, mientras que el mayorista subió 0,6%, alcanzando $1.486,5, cerca del techo de la banda cambiaria, fijado en $1.491,07.

En el segmento financiero, el dólar MEP escaló 1,8% hasta $1.580,1, y el Contado con Liquidación (CCL) aumentó 1,9%, superando los $1.600 y cerrando en $1.600,37.

Por último, las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaron en US$41.315 millones, según los datos oficiales del lunes.