El dólar oficial bajó $30 y el blue cerró en $1.410

El dólar oficial cerró este viernes a $1.395 para la compra y $1.445 para la venta, según la cotización del Banco Nación, lo que representa una baja de $30 respecto del último cierre.

En el sistema bancario, el promedio del tipo de cambio minorista se mantuvo entre $1.460 y $1.470 para la venta, siendo este último el valor más alto del día.

En el mercado informal, el dólar blue retrocedió un 2,1% y cerró en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

Por su parte, el dólar mayorista se mantuvo estable en $1.447,50, a $52 del techo cambiario, fijado en $1.499,50.

En cuanto a las cotizaciones financieras, el dólar MEP bajó 1,2% y se ubicó en $1.462,23, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) descendió 0,7%, cerrando en $1.482,45.

Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) alcanzaron los US$41.013 millones al miércoles. Cabe recordar que el jueves no hubo actividad bancaria debido a la conmemoración del Día del Bancario.