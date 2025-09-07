El dólar cripto se dispara tras la derrota de LLA y roza los $1.500

El dólar cripto experimentó un fuerte salto durante la noche de este domingo, coincidiendo con la publicación de los primeros resultados electorales oficiales a las 21:00, que marcaron una dura derrota de La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia de Buenos Aires.

La cotización llegó a $1.499 en plataformas P2P, superando ampliamente el “escenario adverso” de $1.460 planteado por JP Morgan, en caso de una diferencia electoral de más de cinco puntos entre oficialismo y oposición.

Según datos relevados por Rosalía Costantino, minutos antes de la difusión de los resultados los precios ya mostraban una gran disparidad: mientras en Binance P2P se operaba a $1.437, en MEXC P2P se alcanzaba un pico de $1.499. El salto resulta considerable en relación al cierre del viernes, que había sido de $1.386.

El movimiento confirma la proyección más negativa del mercado para la apertura del lunes. Exchanges como Buenbit, CryptoMarket Pro y Belo ya operan por encima de los $1.462, mientras que otras plataformas como Decrypto y Eluter superan los $1.480.

La reacción del dólar cripto expone el impacto inmediato de la derrota de LLA y anticipa un panorama económico complicado para el Gobierno.