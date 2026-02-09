El dólar cayó con fuerza y el Banco Central compró US$176 millones para reservas

El escenario de mayor oferta de divisas permitió que el BCRA captara más del 40% del volumen operado en el segmento de contado, que totalizó US$430,9 millones. En ese contexto, la autoridad monetaria concretó la mayor compra diaria desde mediados de enero, incorporando US$176 millones a sus reservas.

Este movimiento se da en un contexto de mayor ingreso de dólares al mercado y una política monetaria que mantiene condiciones favorables para la estabilidad cambiaria.

Comportamiento del dólar en el mercado minorista y financiero

En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación cerró en $1440, mientras que el promedio en entidades privadas alcanzó $1446.

En tanto, los dólares financieros también mostraron retrocesos. El dólar MEP se ubicó en $1438,50, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) perforó los $1500 y cerró en $1488. Por su parte, el dólar blue descendió a $1430, marcando su valor más bajo en los últimos dos meses.

Mejora en los mercados y caída del Riesgo País

El clima de estabilidad cambiaria y la continuidad del esquema de carry trade, impulsado por una política monetaria restrictiva, favorecieron una mejora en los activos argentinos.

En ese contexto, el Riesgo País bajó 10 puntos y se ubicó en 502 unidades, mientras que en Wall Street las acciones de empresas argentinas (ADRs) registraron subas de hasta el 6%, especialmente en los sectores bancario y energético.

Además, los contratos de dólar futuro también mostraron caídas de hasta el 1,4%, ante la expectativa de una mayor liquidación de divisas con el inicio de la cosecha gruesa entre marzo y abril.