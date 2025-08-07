El portero argentino Emiliano “Dibu” Martínez fue nominado nuevamente al Trofeo Yashin, que distingue al mejor arquero del mundo y es entregado por la prestigiosa revista France Football.

El héroe de la Selección Argentina, clave en la conquista de la Copa del Mundo 2022 y otras victorias históricas, ya ganó este reconocimiento en 2023 y 2024. Ahora, busca consolidar su reinado con un tercer galardón consecutivo.

Su desempeño en el Aston Villa y su liderazgo en la Albiceleste lo mantienen como uno de los guardametas más influyentes del fútbol actual.