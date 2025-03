Patricia Cristo y Richard Coronado, una pareja de la comunidad gitana, denuncian que les retiraron la custodia de su bebé recién nacida sin explicaciones claras. En una entrevista exclusiva con VMI Radio 88.1 FM, relataron su angustiante situación y pidieron respuestas a la justicia.

“No sabemos nada de nuestra bebé”

Patricia y Richard llegaron a Villa Mercedes de manera circunstancial cuando su auto sufrió una avería. En ese momento, Patricia, con un embarazo avanzado, tuvo que ser atendida de urgencia en la maternidad local, donde finalmente dio a luz a su hija Sabrina Salomé.

A pesar de recibir el alta, la bebé presentó un cuadro de resfrío y fue nuevamente ingresada en el hospital. Según relatan sus padres, en pocos días ya se encontraba en buen estado de salud, pero al intentar retirarla, les informaron que la custodia estaba en manos de la justicia.

“Nos hicieron firmar papeles que no entendíamos, porque no sabemos leer ni escribir. Nos obligaron a firmar”, denunció Richard Coronado. Desde entonces, hace ya dos meses, no han podido ver a su hija, quien fue trasladada a una “familia solidaria”.

Acusan discriminación y piden respuestas

La pareja sostiene que la decisión de retirarles a la bebé pudo estar motivada por discriminación debido a su origen gitano. “Somos seres humanos como cualquiera, pero sentimos que nos juzgan por nuestra forma de vida”, expresó Patricia Cristo.

A pesar de que han vivido en Río Cuarto durante más de 20 años y cuentan con una vivienda alquilada, la justicia habría argumentado que su modo de vida itinerante no sería adecuado para la bebé. “Siempre hemos cuidado a nuestros hijos, nunca tuvimos problemas”, afirmaron.

Actualmente, la pareja cuenta con el apoyo de un abogado y esperan una evaluación psicológica para determinar su idoneidad como padres. “Solo queremos recuperar a nuestra hija y saber que está bien”, concluyeron.