La oposición en la Cámara de Diputados infligió este miércoles una dura derrota al gobierno de Javier Milei, al imponerse en las 12 votaciones clave de una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada. El oficialismo no logró frenar las iniciativas opositoras, que incluyeron la aprobación de dos leyes sociales, el rechazo a cinco decretos y el tratamiento obligatorio de otros cinco temas sensibles.

Dos leyes con media sanción

Financiamiento Universitario : Con 158 votos a favor , se garantizaron recursos para las universidades nacionales y la recomposición salarial.

Emergencia Pediátrica (Ley Garrahan): Con 159 votos afirmativos, se declaró la emergencia sanitaria en salud pediátrica y residencias médicas.

Cinco DNU rechazados

La Cámara baja tumbó cinco decretos de la reforma del Estado impulsada por Milei, entre ellos:

Disolución de organismos de Economía .

Reorganización de la Secretaría de Transporte .

Reforma de entes culturales .

Transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos .

Régimen de excepción para la Marina Mercante.

Cinco temas forzados a comisión

La oposición también logró que se debatan obligatoriamente:

Proyectos de coparticipación de ATN e Impuesto a los Combustibles .

Emergencia en Ciencia y Tecnología .

Una iniciativa sobre el Alzheimer .

La investigación de la estafa $LIBRA.

La sesión dejó en evidencia la falta de apoyo legislativo del Gobierno, en un contexto de tensión política creciente.