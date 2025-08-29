El Colegio Don Bosco será sede de la Feria de Ciencias 2025

El próximo miércoles 3 de septiembre, el Colegio Don Bosco de San Luis será sede de la instancia provincial de la Feria de Ciencias y Tecnología 2025. La jornada se desarrollará de 9:00 a 16:00, con la participación de estudiantes de distintos niveles educativos.

En esta etapa fueron seleccionados 169 proyectos que representarán a las diferentes regiones educativas de la provincia. Los trabajos abarcan un amplio abanico de temáticas, desde ciencias, tecnología y matemáticas hasta propuestas vinculadas al arte, atravesando diversas áreas curriculares.

El objetivo de la feria es promover el interés por la investigación y el pensamiento científico, brindando a los jóvenes un espacio para exponer sus descubrimientos y plantear soluciones innovadoras a problemáticas actuales. Además, el encuentro favorece el intercambio entre estudiantes de distintas localidades, enriqueciendo el aprendizaje y fortaleciendo la diversidad de experiencias.