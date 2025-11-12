El Colegio Agrario celebró su 56° aniversario con una jornada abierta a la comunidad

En el marco de la Semana de las Escuelas Técnicas, el Colegio Agrario de Villa Mercedes celebró una jornada abierta al público con muestras, charlas y exposiciones de las distintas áreas de estudio. La actividad contó con la participación de docentes, estudiantes, familias y universidades locales, que se sumaron para compartir los proyectos desarrollados durante el año.

Desde temprano, la comunidad educativa se reunió en el predio de la escuela, donde se pudieron recorrer los distintos espacios de la formación técnica y general. Hubo stands dedicados a apicultura, ganadería menor, huerta, vivero y producción aromática, además de muestras de maquinaria y presentaciones artísticas a cargo de los propios alumnos.

La directora del establecimiento, Paula Barzola, en diálogo con VMI Radio 88.1, destacó la importancia del evento: “Estamos felices por el acompañamiento de las familias y por mostrar el trabajo que los docentes y estudiantes realizan durante todo el año. Es una jornada para que todos puedan conocer lo que hacemos.”

La escuela, única en la ciudad con orientación agraria, también celebró recientemente su 56° aniversario, con un emotivo festejo que incluyó una torta y el reconocimiento al nuevo equipo directivo que asumió formalmente sus funciones este miércoles en la Delegación de Educación.

El encuentro se extenderá hasta las 16 horas, con patio de comidas, música, payadas y presentaciones estudiantiles, consolidando un espacio de encuentro y orgullo para la comunidad educativa local.