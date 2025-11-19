El Club Jorge Newbery celebra su 80° aniversario con la 1° Expo Deportes

En el marco de su 80° aniversario, el Club Jorge Newbery llevará adelante la 1° Expo Deportes, un evento que se desarrollará el 21 y 22 de noviembre con una amplia agenda de actividades abiertas al público. La iniciativa reunirá a clubes, asociaciones deportivas e instituciones locales para ofrecer dos jornadas con propuestas para todas las edades.

El cronograma incluye competencias, actividades recreativas, charlas temáticas y un recorrido por la historia del club mediante un museo itinerante. Entre las disciplinas destacadas habrá aquagym, natación, buceo, acuatlón, vóley de playa, básquet, un concurso de triples, partidas de ajedrez y fútbol. También se sumarán una masterclass de zumba, juegos familiares, un desfile de moda deportiva y 12 charlas protagonizadas por referentes deportivos de San Luis y Villa Mercedes.

Además, el público podrá disfrutar de una feria de emprendedores, DJ en vivo, patio de comidas y un paseo de artesanos. Participarán ocho clubes y cuatro asociaciones deportivas, con el objetivo de consolidar un evento que “crezca cada año, con el espíritu de engrandecer el deporte”.

Las instalaciones de la entidad, ubicadas en Buenos Aires 272, se dividirán en 12 zonas donde se distribuirán las distintas actividades. El encuentro cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Deporte de San Luis, la Subsecretaría de Villa Mercedes, la Municipalidad, el Gobierno provincial, La Pedrera, la UNViMe y la ULP.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $2.500 por día o $4.000 por ambas jornadas, mientras que en puerta costarán $3.000 por día. Los menores de 12 años podrán ingresar sin cargo.