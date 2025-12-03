El Club Aviador Origone suma su nueva cortina forestal

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable concretó una nueva jornada de forestación en el Club Atlético Aviador Origone de Villa Mercedes, en el marco del programa “Mi Club, Mi Árbol”. La iniciativa apunta a fortalecer los espacios verdes y promover prácticas ambientales sostenibles dentro de las instituciones deportivas.

Durante la actividad se sumaron especies nativas y adaptadas al clima local, elegidas por su resistencia y por el aporte que generan al equilibrio del predio. Estos ejemplares no solo mejoran la estética del lugar: también brindan sombra, purifican el aire y favorecen la biodiversidad del entorno.

Desde la cartera ambiental remarcaron que estas acciones reflejan el compromiso provincial con la creación de espacios más verdes, saludables y resilientes. Cada árbol plantado es un paso concreto en la mitigación del cambio climático y en la mejora de la calidad de vida de quienes utilizan estas instalaciones.

Además, destacaron la importancia de la participación comunitaria. El cuidado de los árboles, señalaron, es una responsabilidad compartida entre clubes, familias y vecinos, para garantizar que estas iniciativas se sostengan y se conviertan en prácticas habituales de protección ambiental.

El programa continúa recorriendo clubes y entidades deportivas de toda la provincia, acompañando a la comunidad en la construcción de entornos más equilibrados, con beneficios proyectados a largo plazo.