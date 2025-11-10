El Club Asociación Deportiva del Oeste aclaró su postura sobre el terreno junto a la Escuela N.º 150

El Club Asociación Deportiva del Oeste emitió un comunicado en el que aclara su postura respecto al terreno ubicado junto a la Escuela N.º 150 Provincia de Santa Fe, tras las declaraciones públicas que generaron inquietud en la comunidad.

Comunicado de Prensa del Club Asociación deportiva del Oeste

Ante las recientes declaraciones públicas sobre la situación del terreno ubicado junto a la Escuela N°150 Provincia de Santa Fe, el Club Asociacion deportiva del Oeste desea aclarar a la comunidad los hechos y reafirmar su compromiso con el diálogo, la transparencia y el trabajo conjunto por el bienestar de los niños y niñas del barrio.

Hace unas semanas, el Club presentó un pedido formal y un proyecto a la Municipalidad para contar con un espacio donde los chicos de las divisiones infantiles pudieran entrenar y realizar actividades deportivas. El pedido fue el terreno lindante a la escuela mencionada.

El club desconocía que dicho espacio pudiera estar vinculado a la institución educativa, ya que desde hace más de 20 años el terreno se encuentra en el mismo estado, sin construcciones ni intervenciones visibles que indicaran pertenencia escolar.

Por ese motivo, y siempre actuando de buena fe, el club acordo la propuesta con el municipio para recuperar y poner en valor ese espacio.

Al tomar conocimiento de la inquietud de la escuela, el presidente del club se acercó personalmente a dialogar con sus autoridades, con el único objetivo de aclarar la situación y proponer un proyecto compartido.

En ningún momento el club tuvo ni tiene intención de “usurpar” ni “apropiarse” del terreno, sino de mejorar un espacio comunitario para beneficio de todos, promoviendo el deporte, la inclusión y la convivencia barrial.

Queremos dejar en claro que nuestra institución siempre ha actuado con respeto, transparencia y buena fe, con el único propósito de generar oportunidades para la infancia a través del deporte.

Creemos firmemente que cuando las instituciones se unen, la comunidad crece.

Por eso, desde el Club Asociación deportiva del oeste renovamos nuestra voluntad de trabajar junto a la escuela y al municipio para transformar ese espacio en un lugar de encuentro, juego y pertenencia para todos los chicos y chicas del barrio.

Club Asociación deportiva del oeste

Villa Mercedes, 10/11/2025