El circo “Burlesk” llega a Villa Mercedes con un show deslumbrante para toda la familia

El circo “Burlesk” desembarca en Villa Mercedes con una propuesta que promete risas, asombro y emoción. El espectáculo se presentará en el Parque El Lago, con cuatro funciones imperdibles:

📅 Jueves 21:30 h

📅 Viernes 21:30 h

📅 Sábado y domingo 19 y 21:30 h



El encanto del circo “Burlesk” ilumina Villa Mercedes

La familia circense adelantó que se trata de un show pensado para todas las edades, lleno de personajes entrañables y momentos inolvidables. Entre los números destacados figuran trapecistas argentinos, el impactante péndulo de la muerte, y la participación de un payaso brasileño que promete conquistar al público con su humor y carisma.

Una historia que nació en Lanús y recorre el país

El proyecto “Burlesk” nació en 2013 y representa la sexta generación de una familia de artistas dedicados al circo. Desde su base en Lanús, Buenos Aires, construyeron cada detalle del espectáculo: desde la carpa y la utilería hasta el vestuario y la música.

Con esfuerzo, pasión y una magia inconfundible, esta familia lleva más de una década recorriendo la Argentina, llevando alegría a cada ciudad que visita.