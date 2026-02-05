El césped de La Pedrera, en óptimas condiciones para recibir a River y Ciudad Bolívar

El Estadio Único La Pedrera avanza con trabajos técnicos para optimizar el estado del campo de juego, de cara al partido que disputarán River Plate y Ciudad Bolívar el próximo martes 17 de febrero, en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina, en Villa Mercedes.

Durante el viernes y sábado pasado, personal del Parque La Pedrera junto a una empresa especializada que asesora los predios del Estadio Monumental, llevaron adelante intervenciones específicas sobre el césped utilizando maquinaria profesional. Entre las tareas realizadas se destacan el corte vertical (verticut) y la aireación del suelo mediante el sistema Verti-Drain, procedimientos que permiten mejorar la estructura del terreno y favorecer la uniformidad del crecimiento del césped.

En relación a la caída de granizo registrada esta semana, desde la organización informaron que se efectuó un monitoreo exhaustivo del campo de juego, como parte de las acciones preventivas para preservar su estado.

La directora del Parque La Pedrera, Fernanda Sosa, indicó que el fenómeno meteorológico “duró pocos minutos y a la hora ya estaba derretido”, y confirmó que los análisis realizados determinaron que el suelo se encuentra en muy buenas condiciones, en vistas al encuentro que protagonizarán el ‘Millonario’ y el conjunto bonaerense.

Asimismo, precisaron que las mismas tareas de mantenimiento y control también se desarrollan en la cancha auxiliar, con el objetivo de garantizar estándares óptimos en todas las instalaciones del predio.