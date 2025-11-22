El Centro Educativo N°10 celebró su aniversario con una muestra técnica

El Centro Educativo N°10 ‘Ramiro Podetti’ celebró el Día de la Educación Técnica y el 28° aniversario de su fundación con una jornada abierta destinada a visibilizar el trabajo técnico–profesional desarrollado durante el ciclo lectivo 2025. La propuesta se centró en las Prácticas Profesionalizantes, donde visitantes y familias pudieron conocer de cerca distintos procesos productivos y científicos: elaboración de cerveza, dulce de leche, purificación de agua, obtención de papel a partir de bagazo cervecero, mascarillas faciales biodegradables, entre otros proyectos interdisciplinarios.

La muestra también destacó la participación de 3º grado, que presentó una producción artesanal de jabones, integrando contenidos de Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Lengua para la elaboración del proyecto.

La jornada sumó un espacio dedicado al tratamiento de efluentes, acompañado por maquetas explicativas; además de la presentación de emulsiones para labios y esencias aromáticas biodegradables, elaboradas con cáscaras de limón, hojas de romero y granos de pimienta. Hubo, además, demostraciones de producción de quesos, yogurt y uso de equipamiento de laboratorio.

El recorrido incluyó un sector artístico donde se exhibieron maquetas de máscaras realizadas por estudiantes, aportando color y creatividad al cierre de una jornada participativa y enriquecedora. La institución remarcó su compromiso y trabajo colaborativo, ejes que sostienen su propuesta educativa.