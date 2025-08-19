Villa Mercedes se prepara para el tercer conversatorio sobre cannabis medicinal, organizado por la Universidad Nacional de San Luis y el Instituto de Escuelas de Economía, Negocios y Transferencias Tecnológicas de la FCEJS. El evento busca visibilizar y regularizar el uso medicinal de la planta, una iniciativa que nació hace tres años a partir de la demanda de madres que no podían acceder al tratamiento para sus hijos.

Jorge Rosales, uno de los organizadores, explicó en VMI Radio 88.1 que en el conversatorio confluirán distintas experiencias: desde el marco científico de la universidad hasta la práctica médica, con la participación de la doctora Susana Scully, y referentes de la comunidad, como Nicolás Fernández, Valeria Sánchez, Lucero y Marianela Chiarella.

El evento también servirá para rendir homenaje a Francisco Cecati y Santi Scully, pioneros en la investigación y difusión del cannabis medicinal en la provincia de San Luis. Según Rosales, los testimonios de familias son conmovedores: niños con 200 convulsiones diarias lograron reducirlas a una o dos menores gracias al tratamiento coherente con cannabis medicinal.

El conversatorio incluirá aspectos legales y regulatorios, evidencia científica, experiencias médicas y testimonios de familias. Será el viernes a las 17 horas en la Escuela de Economía y Negocios, ubicada al lado de la Iglesia del Carmen, en la calle Pescadores. La entrada es libre y gratuita, con inscripción previa a través del link de la universidad.