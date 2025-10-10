El campo abre sus tranqueras: la Expo Rural Río Quinto celebra su edición 94° en Villa Mercedes

Con la apertura de tranqueras este viernes a las 9 de la mañana, la 94° edición de la Expo Rural Río Quinto dio inicio en el predio “La Fortuna”, de Villa Mercedes. El evento, organizado por la Sociedad Rural Río Quinto, se extenderá durante todo el fin de semana con una variada programación que incluye stands, charlas, remates, exhibiciones y espectáculos.

Desde temprano, se desarrollaron charlas técnicas orientadas a productores, estudiantes y público en general, con temas como prevención del dengue, reciclaje, forestación, forrajes hidropónicos, ganadería y el uso de drones en el ámbito rural.

El presidente de la entidad, Daniel Casella, expresó su entusiasmo por la convocatoria:

“Estamos muy contentos, tenemos un gran número de expositores y esperamos un lindo fin de semana con mucho movimiento de público”.

Participan cabañas y emprendimientos de Buenos Aires, San Luis, La Pampa y Córdoba, consolidando el carácter regional del encuentro.

Actividades del fin de semana

El sábado, desde las 10, se desarrollará la primera serie del tradicional aparte campero, seguida por el remate de porcinos y ovinos. A las 12:30 se compartirá un almuerzo de camaradería con autoridades, y a las 14 se realizará el acto inaugural, acompañado por la imagen de la Virgen María Auxiliadora.

La jornada continuará con remates, la serie final del aparte campero, y hacia las 17:30 tendrá lugar el desfile y la elección de la soberana que representará a la institución. Para el cierre del día, se podrá disfrutar de una peña folclórica en el salón central.

El domingo también se prevén actividades desde temprano, entre ellas la presentación de la Escuadra Azul de la Policía Federal, que ofrecerá una demostración ecuestre, y la jineteada con cuero tendido y ruedas con bastos y encimeras.

El cierre musical estará a cargo del grupo Algarroba.com, junto al sorteo de una moto entre los asistentes que hayan adquirido su entrada.

Un espacio para conectar el campo con la comunidad

Casella destacó que la Expo “es la devolución del campo a la gente”, subrayando que el evento permite a los productores, comerciantes y emprendedores mostrar su trabajo y fortalecer vínculos con el público urbano.

“Es un espacio donde todos tienen algo para aportar: desde los que venden insumos hasta los pequeños productores que se desarrollan y exhiben sus productos”, señaló.

El valor de las entradas será de $6000 el sábado y $8000 el domingo, mientras que se espera una gran concurrencia y buen clima para disfrutar de todas las propuestas.