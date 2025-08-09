El 28 de julio, el deporte argentino recibió un duro golpe con la noticia del fallecimiento de Alejandra “Locomotora” Oliveras, múltiple campeona mundial oriunda de Santa Fe. Reconocida por su entrega arriba y fuera del ring, su partida dejó una huella imborrable en el boxeo nacional.

En homenaje a su trayectoria, el Gobierno de San Luis dedicó la 10ª fecha del Campeonato Provincial de Boxeo “José María Gatica” a su memoria. La cita tuvo lugar en el Polideportivo Municipal de Villa de la Quebrada, colmado por vecinos que vivieron una noche cargada de emoción y adrenalina.

La velada incluyó 12 combates, con definiciones de campeones en las categorías Cadete, Juvenil y Mayor. En el intermedio, la organización entregó bolsones deportivos a distintos gimnasios. La secretaria de Deportes, Adelaida Muñiz, destacó el impacto del certamen: “Estamos conformando un seleccionado para el Nacional, los Binacionales y los Juegos Evita. A cuatro fechas del final, ha sido un éxito arrollador”.

Antes del primer golpe, el público rindió un tributo simbólico a Oliveras con su imagen proyectada y el sonido de 12 campanadas. “Fue única en el mundo, ganó seis títulos mundiales y marcó una época”, remarcó Muñiz.

En su segundo año desde la reimplementación, el campeonato duplicó y hasta triplicó la participación de jóvenes y adultos, según datos oficiales. “Esto significa que los chicos están entrenando, con metas deportivas y fuera de la calle”, explicó la funcionaria.

Fue la primera vez que el certamen llegó a Villa de la Quebrada. La intendenta Rosa Calderón celebró la oportunidad: “Es una noche única. Además, nuestros productores y artesanos aprovechan este evento. Queremos que el deporte sea una segunda casa para los chicos”.

Tras ocho años sin boxeo amateur en agenda, el campeonato devolvió vitalidad a gimnasios de toda la provincia. Un ejemplo es Dojo Fight Team de Quines, que debutó en la disciplina con Matías Tello, bajo la dirección de Domingo Fernández. “El boxeo es disciplina, puede rescatarte sin importar la edad. Fue una gran visión llevarlo al interior”, sostuvo el entrenador, quien también recordó a la ‘Locomotora’: “Fue un ejemplo de lucha y autosuperación; su historia es inspiradora”.