El BCRA pagó un vencimiento de FMI con el préstamo de Estados Unidos

Las reservas internacionales del Banco Central perforaron el umbral de los USD 45.000 millones luego de que la Argentina concretara un pago de USD 823 millones al FMI, en coincidencia con la llegada al país de técnicos del organismo.

El Gobierno utilizó fondos aportados por Estados Unidos para cumplir con el organismo

Según datos oficiales, para afrontar el vencimiento el Gobierno utilizó parte de los fondos otorgados por el Tesoro de Estados Unidos, con el objetivo de minimizar el impacto directo sobre las arcas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En ese contexto, y para atenuar la caída de reservas, el BCRA compró USD 126 millones en el mercado, el monto más elevado registrado en casi tres semanas.

El desembolso se produjo mientras representantes del Fondo Monetario Internacional arribaban a la Argentina para continuar con el seguimiento del programa económico vigente.

Cómo cerraron las cotizaciones del dólar

En el mercado cambiario, el dólar mayorista finalizó la jornada en $1.442.

El dólar blue cerró a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.

Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL) terminó en $1.501,46, con una brecha del 4,1% respecto del tipo de cambio oficial.

El dólar MEP cerró a $1.460,80, con una brecha del 1,3%.

En tanto, el dólar tarjeta o turista —equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias— cotizó a $1.898.

El dólar cripto se ubicó en $1.503,53, mientras que el Bitcoin cotizó en torno a los USD 63.771,60.