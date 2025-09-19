El Banco Central vendió US$678 millones para contener al dólar

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino nuevamente en el mercado cambiario este viernes, con una venta de US$678 millones, la mayor desde la salida del cepo en abril y la más importante desde octubre de 2019.

Se trata del tercer día consecutivo de operaciones oficiales, que ya suman US$1110 millones en la semana. Pese a los esfuerzos, la divisa cerró en $1475, muy cerca del techo de la banda de flotación, fijado en $1475,32.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reafirmó la estrategia oficial: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. Hay suficientes dólares para todos y no va a haber cambios”, aseguró en declaraciones públicas.

Según el operador cambiario Gustavo Quintana, el volumen de este viernes fue el tercero más alto del año, lo que obligó al BCRA a atender la fuerte demanda de las entidades financieras.

Escalada en las distintas cotizaciones