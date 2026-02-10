El acusado de atacar a policías acordó reparar daños con insumos para una comisaría

El pasado 7 de febrero, Wilfredo Funez fue imputado por el delito de atentado a la autoridad agravado por poner manos sobre el personal policial, en concurso real con daños agravados por tratarse de bienes del Estado.

Según lo expuesto por la Fiscalía, el hecho ocurrió el 6 de febrero alrededor de las 23 horas, cuando efectivos del DRIM (Departamento de Respuesta Inmediata Motorizada) realizaban tareas de prevención en la intersección de calles Presidente Perón y Aviador Origone, en la ciudad de Villa Mercedes.

En ese contexto, los uniformados observaron que el imputado cruzó un semáforo en rojo. Al indicarle que detuviera la marcha, se negó a colaborar con el procedimiento y comenzó a lanzar golpes de puño, agrediendo al personal policial. Además, provocó daños en las motocicletas oficiales.

Tras cumplirse los días de prórroga de detención, se llevó a cabo una nueva audiencia en la que la Defensa informó que se alcanzó un acuerdo de reparación integral, conforme a los hechos y delitos atribuidos por el Ministerio Público Fiscal. El mismo consiste en la compra de resmas de hojas A4 y guantes de látex destinados a una dependencia policial.

La Fiscalía confirmó el acuerdo y solicitó como medida adicional que el imputado firme el libro de control del 1 al 10 de cada mes hasta el cumplimiento total de la reparación.

Por su parte, el Juez de Garantía N° 2, Dr. Matías Farinazzo Tempestini, tuvo por ofrecida la reparación integral y ordenó el cumplimiento de la firma mensual, conforme lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal.

La audiencia contó con la intervención de la Fiscal Dra. Laura Parisi, la Defensora Dra. Ximena Bertoli, y la Secretaria Dra. Soledad Fernández López.