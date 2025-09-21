¿El 3% o el 100%?”: la curiosa defensa de Javier Milei a su hermana Karina

El presidente Javier Milei salió a responder las denuncias que salpican a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y defendió públicamente a su hermana, Karina Milei, involucrada en las versiones de presunta corrupción.

“¿Si alguien quiere quedarse con una caja, se queda con el 3% cuando puede quedarse con el 100%? Es muy tonto pensar eso”, expresó en diálogo con Radio Mitre.

El mandatario desmintió las acusaciones del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien difundió audios con supuestas pruebas de irregularidades. “Si sabía de corrupción, tenía la obligación de denunciarlo. De lo contrario, incumplía sus deberes como funcionario”, sostuvo.

Milei calificó esas versiones como “muy tontas” y las vinculó a intentos de desestabilizar su gestión: “Golpear a Karina es como meterse con mis perros, es lo mismo que meterse con un hijo”.

Críticas al kirchnerismo y respaldo al “triángulo de hierro”

El Presidente también desestimó la idea del “3% de Karina”, repetida desde sectores opositores. Explicó que, al asumir, la ANDIS dependía de la Secretaría General de la Presidencia y que fue reubicada para “evitar problemas administrativos”.

Además, rechazó la autenticidad de audios filtrados en los que aparece su hermana y señaló que se trató de material editado. “Lo más grave que muestran es que Karina trabaja 15 horas por día. Es ridículo”, ironizó.

Milei ratificó la solidez de su círculo más cercano, al que denomina “triángulo de hierro” (integrado por Karina y Santiago Caputo): “Es un invento de los medios decir que hay tensiones”.

Respuesta a Cristina Kirchner y guiño a Macri

El jefe de Estado también se refirió a Cristina Fernández de Kirchner, quien cuestionó la venta de dólares del Banco Central y alertó sobre un posible default. Milei retrucó con dureza: “¿Cree que puedo perder tiempo discutiendo con una presidiaria? Tiene tres causas pendientes, además de la condena por Vialidad”.

En paralelo, habló de su vínculo con Mauricio Macri. Admitió que hoy no mantienen diálogo directo, pero aseguró que “los puentes no están rotos” y valoró el respaldo del expresidente al presupuesto.