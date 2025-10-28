“Efecto Mercury de Película”: rock, emoción y cine en un mismo escenario

El espectáculo “Efecto Mercury de Película” promete una noche donde la magia del cine y la potencia del rock se fusionan en una puesta única, con imágenes, músicos invitados y la energía interpretativa que distingue a este sello artístico.

La propuesta invita a revivir los grandes clásicos del séptimo arte, con versiones renovadas que recorren emociones, recuerdos y momentos inolvidables. Se trata de una experiencia sensorial pensada para toda la familia, donde cada canción despierta la nostalgia y la pasión por la música y el cine.

El show promete energía, emoción y sorpresas en cada escena, convirtiéndose en un homenaje a las bandas sonoras más icónicas de todos los tiempos.

🎟️ Efecto Mercury de Película: una función para vivir, no solo para ver.