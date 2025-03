En un contexto donde la tecnología está omnipresente en la vida de los jóvenes, el Instituto del Carmen ha decidido tomar una medida radical: la prohibición absoluta del uso de celulares dentro de la institución. Yamila Manzur, regente del nivel secundario, explicó en “El Potenciómetro, por VMI Radio 88.1″ los motivos detrás de esta decisión y cómo esperan que impacte en la comunidad educativa.

Fomentar la concentración y el aprendizaje

Manzur destacó que la medida busca mejorar la concentración y el rendimiento académico de los estudiantes. “Dar clases cada vez es más difícil para los profesores. Los chicos están conectados permanentemente, con auriculares puestos o escondidos en las redes sociales”, afirmó. La regente también mencionó que la iniciativa apunta a fortalecer las relaciones interpersonales, ya que el uso excesivo de dispositivos ha reducido el diálogo cara a cara entre los alumnos.

Cuidar la integridad emocional y evitar el ciberacoso

Otro de los pilares de esta decisión es proteger la salud emocional de los estudiantes. Manzur señaló que el mal uso de los celulares ha derivado en casos de bullying, ciberacoso e incluso ludopatía. “Es increíble el nivel de apuestas que hacen los chicos, a veces desde el aula o en los recreos”, expresó.

Un reglamento claro y el apoyo de los padres

El nuevo reglamento establece que los estudiantes deben depositar sus celulares en una caja con candado al ingresar al colegio, y solo pueden retirarlos al finalizar la jornada. “Si algún alumno no cumple, se le retira el dispositivo y debe ser un padre o tutor quien lo reclame”, explicó Manzur. La medida ha sido respaldada por las familias, quienes firmaron un acta comprometiéndose a apoyar la iniciativa.

El desafío de la inteligencia artificial en la educación

Manzur también abordó el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. “Los chicos usan el celular para responder pruebas con ayuda de la IA, lo que limita su capacidad de pensar y reflexionar”, afirmó. Aunque reconoció que los dispositivos pueden ser herramientas útiles, insistió en que su uso debe estar limitado a lo pedagógico.

Educación vs. Tecnología

La decisión del Instituto del Carmen ha generado un debate en torno al equilibrio entre la tecnología y la educación. Manzur concluyó que, aunque no es fácil, trabajar en conjunto con las familias es clave para lograr un cambio positivo. “Sabemos que no es fácil, pero estamos convencidos de que es necesario”, finalizó.

Fuente Entrevista: Daniel Arce y Anto Magnano