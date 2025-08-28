Eclipse en Virgo–Piscis: un llamado a soltar y abrirse a lo nuevo

La astróloga Florencia Patiño visitó VMI Radio 88.1 para anticipar los efectos del próximo eclipse lunar total, que ocurrirá el 7 de septiembre en el eje Virgo–Piscis. Según explicó, este fenómeno astronómico invita a soltar patrones de control y crítica excesiva, característicos de la energía de Virgo, y a abrirse a las cualidades piscianas de empatía, amor y sensibilidad.

Patiño remarcó que este proceso no solo impacta a quienes tienen el Sol, la Luna o el Ascendente en Virgo o Piscis, sino también a Sagitario y Géminis, signos que se ven involucrados en el mismo eje energético.

La astróloga señaló que esta temporada de eclipses comenzó el 23 de agosto, continuará con el lunar del 7 de septiembre y se extenderá con un eclipse solar el 21 de septiembre, en diálogo con experiencias vividas en marzo de este año. Además, advirtió que Venus y Júpiter tienen un rol clave: mientras Venus mueve asuntos afectivos y de pareja, Júpiter, planeta expansivo, abre la posibilidad de crecimiento tras las crisis.

“Los eclipses siempre traen aprendizajes kármicos. Aunque cueste soltar, la propuesta es evolucionar”, expresó Patiño, quien comparte más información en su cuenta de Instagram @astroenflor.