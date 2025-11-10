Dr. José Olguín: “No hubo violencia letal ni signos de asfixia: “Fue una muerte clínica”

El titular de la Fiscalía N° 3 de Villa Mercedes, Dr. José Olguín, brindó declaraciones exclusivas a VMI Radio 88.1 FM sobre la causa que investiga la muerte de un hombre de 59 años ocurrida en el barrio Feliciano Sarmiento, tras una discusión vecinal vinculada a un trabajo de jardinería.

<br /> Tu navegador no permite reproducir este audio.<br />

Según explicó el magistrado, el fallecido ya había mantenido un primer cruce con el vecino durante la tarde del viernes, cuando se presentó a cobrar un trabajo de corte de pasto. Luego de un episodio tenso, en el que incluso rompió la puerta del domicilio, el propietario radicó una denuncia por amenazas.

Horas después, alrededor de la medianoche, el hombre regresó al lugar, intentó ingresar nuevamente y se produjo un forcejeo con los dueños de casa. “En esas circunstancias tuvo un infarto masivo que le provocó la muerte prácticamente instantánea”, detalló Olguín.

El fiscal precisó que justo en ese momento “pasaba un móvil policial por el lugar”, y que una de las vecinas intentaba auxiliarlo cuando cayó al piso, pero el personal policial constató que ya no tenía signos vitales.

Resultados de la autopsia y conclusiones judiciales

El Dr. Olguín confirmó que el fallecido padecía antecedentes cardíacos graves y tenía un marcapasos, lo que refuerza la hipótesis de una muerte clínica natural.

“Se pidió una investigación completa”, explicó el fiscal. “Se analizaron todas las posibilidades: golpe, asfixia o estrés físico que pudiera haber provocado la muerte, pero ninguna se comprobó. El golpe en la cabeza fue leve, sin profundidad ni fractura, equivalente a un moretón superficial”, señaló.

Asimismo, descartó signos de asfixia o violencia física: “Se revisaron el hueso hioides, los pulmones y la presión ocular, sin hallarse evidencia de asfixia. No había heridas defensivas ni de ataque”.

Sobre los demorados y el curso de la causa

En relación a las personas demoradas inicialmente, Olguín indicó que “prestaron colaboración desde el primer momento, contaron exactamente lo ocurrido y se permitió el ingreso a la vivienda para las pericias”.

El magistrado aclaró que la causa continúa bajo la carátula de “Averiguación de Muerte”, aunque “no hay indicios de homicidio ni de violencia letal”.

“Fue una desgracia. Dos vecinos que tuvieron un mal momento y uno de ellos, lamentablemente, se infartó”, resumió el fiscal.

La Justicia espera ahora los análisis clínicos complementarios de las vísceras para cerrar definitivamente la causa.