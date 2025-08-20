Dosep rompe con el Círculo Médico de San Luis y acuerda directamente con los profesionales

La Obra Social de los Empleados Públicos (Dosep) anunció oficialmente la rescisión del convenio con el Círculo Médico de San Luis (CMSL) tras el intento de la entidad de aplicar un plus de mil pesos en las consultas, medida que fue considerada “un ataque directo al bolsillo de los afiliados”, según expresó el director de la obra social, Arturo Vergara.

La decisión fue comunicada a través de una carta documento dirigida a la presidenta del CMSL, Guillermina Amenábar, y establece que, desde el 19 de septiembre, el vínculo será directo entre los médicos y la obra social, eliminando la intermediación del Círculo Médico.

La ruptura se fundamenta en la violación de la cláusula séptima del convenio de 2007, que prohíbe a los profesionales cobrar adicionales por las consultas médicas. Desde Dosep calificaron la acción del CMSL como “extorsiva” y contraria al acuerdo firmado.

Para evitar interrupciones en la atención, la obra social implementó un nuevo esquema de inscripción individual, permitiendo a los médicos facturar directamente sus servicios, sin el descuento administrativo del 6,2% que aplicaba el Círculo Médico. Además, se habilitó un sistema de denuncias y reintegros: los afiliados podrán reclamar la devolución del plus abonado presentando factura, o bien denunciar la irregularidad en Defensa del Consumidor, lo que implicará la baja inmediata del prestador infractor.

Mientras tanto, la conducción del Círculo Médico de San Luis convocó a los profesionales a una reunión urgente este jueves a las 20:30 para analizar la situación.