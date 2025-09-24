DOSEP amplía su cartilla con el Centro Médico de Cardiología Integral San Luis

La Obra Social del Estado Provincial (DOSEP) sigue ampliando su red de prestadores directos con el objetivo de ofrecer a sus afiliados mayor accesibilidad, calidad y rapidez en la atención médica.

En esta oportunidad, se sumó el Centro Médico de Cardiología Integral San Luis, que firmó un acuerdo de trabajo directo con DOSEP y pondrá a disposición una amplia gama de servicios:

Cardiología ambulatoria: consultas y seguimiento de pacientes con patologías cardiovasculares.

Exámenes no invasivos: electrocardiograma, ecocardiograma, doppler vascular, monitoreo ambulatorio de presión arterial, entre otros.

Clínica médica y medicina general: consultas integrales, atención de síntomas agudos y controles preventivos.

Diabetes y enfermedades crónicas: monitoreo metabólico y abordaje interdisciplinario.

Neumonología: diagnóstico y seguimiento de enfermedades respiratorias.

Flebología: tratamientos ambulatorios para patologías venosas.

De esta forma, los afiliados podrán acceder a múltiples especialidades en un mismo espacio, reduciendo traslados y simplificando gestiones.

El Centro Médico de Cardiología Integral San Luis, ubicado en Maipú 938, cuenta con profesionales especializados y la infraestructura necesaria para brindar una atención de calidad.

Con este convenio, DOSEP reafirma su compromiso de fortalecer la cobertura de salud y acercar soluciones a sus beneficiarios en la ciudad de San Luis.

📞 Contacto: 2664 667881

📧 Mail: cardiologiaintegralsl@gmail.com