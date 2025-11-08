Dos tornados provocaron graves destrozos en Misiones y el sur de Brasil

Una violenta tormenta con características de supercélula azotó este viernes a la provincia de Misiones y zonas limítrofes con Brasil y Paraguay, dejando autos destrozados, techos volados y cortes de luz generalizados. El fenómeno fue acompañado por dos tornados confirmados, que provocaron destrucción en distintos puntos del nordeste argentino y del estado brasileño de Paraná.

⚠️ Fenómenos extremos y alerta vigente en la región

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el nivel naranja por tormentas y granizo

El primer tornado se registró en Dionisio Cerqueira, ciudad brasileña fronteriza con Bernardo de Irigoyen, mientras que el segundo impactó en Río Bonito do Iguaçu, en Paraná. Este último dejó techos arrancados, vehículos volcados y árboles derribados, con vientos estimados entre 120 y 180 km/h, lo que lo ubicaría entre las categorías F1 y F2 de la Escala Fujita.

A pesar de la magnitud del fenómeno, no se reportaron víctimas ni heridos, aunque las pérdidas materiales son significativas.

En Misiones, las zonas más afectadas fueron Campo Grande, 25 de Mayo, Colonia Alberdi, Leandro N. Alem, Villa Bonita y General Alvear, donde las ráfagas superaron los 100 km/h. Hubo caída de árboles y postes de luz, y numerosos barrios permanecen sin suministro eléctrico.

Las autoridades locales informaron que los trabajos de reparación y asistencia podrían extenderse varios días. Desde el Centro de Operaciones Policiales se detalló que las tareas se concentran en las jurisdicciones de las Unidades Regionales II (Oberá), IV (Puerto Rico) y XI (Aristóbulo del Valle). Equipos de emergencia y fuerzas policiales trabajan para restablecer servicios básicos y asistir a las familias damnificadas.