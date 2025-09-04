Dos sanluiseños se convierten en millonarios con el Quini 6 en menos de una semana

En solo cuatro días, San Luis tuvo dos nuevos millonarios gracias al Quini 6. El miércoles por la noche, un apostador de la capital provincial ganó 42.419.126 pesos en la modalidad “Siempre sale”. La jugada fue realizada en la agencia “El Enano”, ubicada sobre avenida España.

Este premio se suma al que obtuvo otro jugador de Tilisarao el pasado domingo, cuando acertó en la misma modalidad y se alzó con 13.363.469 pesos. La apuesta ganadora fue registrada en la agencia Centro de esa localidad del Valle del Conlara.

De esta manera, en menos de una semana, la suerte volvió a sonreír a los puntanos, que celebran la llegada de dos nuevos millonarios al territorio provincial.