Dos personas fueron detenidas por sustraer una antena satelital

Este martes 4 de noviembre por la tarde, efectivos del Comando Radioeléctrico demoraron a un hombre de 27 años y una mujer de 34, en un procedimiento realizado en Villa Mercedes.

El operativo se originó a partir de una alerta del Centro de Operaciones Policiales, que informaba que dos personas estaban sustrayendo una antena de televisión satelital de una vivienda ubicada en las inmediaciones de Amaro Galán y Vicente Dupuy.

Con los datos aportados, los uniformados se dirigieron al lugar y observaron a los sospechosos trasladando dos bicicletas, una de ellas con la antena sustraída. Tras ser interceptados e identificados, se constató que ambos también portaban otros elementos de dudosa procedencia.

Finalmente, los dos fueron demorados y trasladados a la Comisaría Seccional 36°, mientras que los objetos fueron secuestrados de manera preventiva.