Dos motociclistas fueron demorados por realizar maniobras peligrosas y huir de la policía

Efectivos de la Comisaría Seccional 36° intervinieron este domingo 12 de octubre por la tarde en un procedimiento que culminó con la demora de un joven de 18 años en Villa Mercedes.

Durante un patrullaje preventivo por avenida Maipú y calle Amaro Galán, los uniformados detectaron a dos individuos sin casco, un joven de 18 y un adolescente de 17 años, que se desplazaban en una motocicleta Zanella ZB 110 cc realizando maniobras peligrosas.

Al intentar ser interceptados, los motociclistas huyeron en contramano durante varias cuadras, hasta ser alcanzados en la intersección de La Rioja y Felipe Moyano.

Tras la identificación, el mayor de edad fue trasladado a la Comisaría Seccional 36°, mientras que el adolescente fue entregado a sus padres. En tanto, personal de Tránsito Municipal secuestró la moto y labró el acta de infracción correspondiente.