Este viernes 27 de junio a las 18:00, se llevará a cabo un encuentro académico abierto al público con eje en la situación económica actual y los desafíos del desarrollo en Argentina. La actividad, organizada por la Escuela de Economía y Negocios de la FCEJS de la Universidad Nacional de San Luis junto a la Fundación para el Desarrollo (FUPADE), propone dos exposiciones complementarias que podrán seguirse presencialmente en el aula 2 de la FCEJS (Ruta N°3) o de manera virtual a través de Zoom.

La primera charla, titulada “Análisis de la Coyuntura Económica”, estará a cargo del Magíster Carlos Marcos Ochoa, actual director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Lomas de Zamora y docente en la UBA. Con amplia experiencia en el análisis financiero, Ochoa ofrecerá una radiografía actual del panorama económico argentino.

La segunda exposición, “Transformaciones globales y desafíos nacionales: Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo”, será dictada por el Magíster Agustín Campero, ex Secretario de Ciencia y Tecnología de la Nación (2015–2019) y ex funcionario en universidades como la UTN y la Universidad Nacional de General Sarmiento. Su enfoque pondrá el acento en la necesidad de articular políticas de innovación y conocimiento como motores del desarrollo integral, destacando que el equilibrio fiscal, aunque necesario, no es suficiente si no se complementa con estrategias sociales, institucionales y ambientales.

Evelyn Becerra, economista y miembro de FUPADE, destacó que ambos expositores no solo cuentan con sólida formación técnica, sino también con una fuerte vocación divulgadora: “Son especialistas con capacidad para acercar temas complejos al público general”, remarcó.

La actividad está dirigida a toda la comunidad, y busca generar reflexión sobre una agenda de desarrollo que trascienda el mero ajuste económico, integrando las múltiples dimensiones que componen el progreso de un país.