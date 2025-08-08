Dos focos de incendio se registraron en la planta recicladora Valle Grande, ubicada sobre la Autopista de las Serranías Puntanas, kilómetro 694.

El primero ocurrió este jueves cerca de las 22:00, cuando personal de la Comisaría 11º fue alertado por el Centro de Operaciones Policiales. Al llegar, constataron que el fuego afectaba el interior de un galpón inactivo, dañando diversos materiales.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios El Fortín, que lograron controlar y extinguir el siniestro. Sin embargo, en la madrugada del viernes 8 de agosto se detectó un nuevo foco ígneo en el mismo sector, lo que obligó a continuar las tareas durante la mañana.

No se reportaron personas heridas y la zona quedó bajo observación preventiva.